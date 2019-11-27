Son Dakika Haberleri: Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor
Son Dakika Yaşam Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor - Son Dakika

Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor

7 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir muhtar, gece gündüz demeden mahallesinde ikamet eden herkesin yardımına koşuyor, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor.

Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir muhtar, gece gündüz demeden mahallesinde ikamet eden herkesin yardımına koşuyor, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor.


Ermenek ilçesinde Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, gece yarısı hiç üşenmeden kalkıp, mahallelinin kışın yiyeceği ekmeğin hamurunu makineyle yoğurarak sabaha hazır ediyor. Mahallesi için elinden geleni yaptığını ifade eden muhtar Sadettin Gökçe, "Yufka ekmek yapması için gece yarısı yaşlı teyzelerimin hamurunu yoğuruyoruz. Akşamdan yoğurulan hamurla yapılan ekmek daha güzel oluyor. Sabaha her şey hazır oluyor. Muhtarın gecesi gündüzü yoktur ve 24 saat hizmettedir. Mahallemin özellikle yaşlı insanlarına hizmet ediyorum. Hastalıkta, sağlıkta, gece-gündüz her şeye koşan biriyim. Mahallem için vatandaşlar için her şeyi yapıyorum. Sabahın altısında başlanır ekmek yapılmaya ve yapılan bu ekmekler 3-4 ay boyunca yenir. Mahallemde, komşular, akrabalar hepsi birbirine yardım eder" dedi.


İlçede berberlik yapan ve sık sık mahallesinde oturan yaşlıları ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran muhtar Sadettin Gökçe, kışın kar küreme araçlarının giremediği dar yolları da kar küreğiyle temizlediğini anlattı. - KARAMAN

Karaman, Ermenek, Gökçe, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı
Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:44:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]