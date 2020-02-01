Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin cenazesi Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin cenazesi Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin cenaze namazı Cedidiye Camiinde kılındı.


Merhum Yesirci'nin cenaze namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, yakınları ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Merhum Yesirci, Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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