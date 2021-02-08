Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi

Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi

08.02.2021 08:31

VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu (41), 15 Şubat'ta ilkokullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime sayılı günler kala ev ev dolaşarak çocuklara ücretsiz saç tıraşı yaptırdı.

VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu (41), 15 Şubat'ta ilkokullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime sayılı günler kala ev ev dolaşarak çocuklara ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Tıraş olan çocuklara çeşitli kırtasiye malzemesi de hediye eden Muhtar Doğu, yüz yüze eğitim öncesi mahallesindeki çocuklara sürpriz yaparak, sevindirdiğini söyledi.

Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Latifiye Mahallesi'nin muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu, 15 Şubat'ta köy ve kırsal mahalle ilkokullarında başlayacak olan yüz yüze eğitime sayılı günler kala, mahallesinde ilkokulda okuyan çocuklara sürpriz yaptı. İlçe merkezinde getirdiği kuaförle ev ev dolaşıp, çocukları ücretsiz tıraş ettiren Doğu, çocuklara çeşitli kırtasiye malzemesi de hediye etti.

ÇAT KAPI, ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Muhtar Doğu, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, yüz yüze eğitim öncesi evlerinde sürpriz yaparak, sevindirdiğini belirterek, "15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim nedeniyle 'ne yapabilirim' diye düşündüm. Aklıma kendi mahallemde bulunan öğrencilere sürpriz yapıp, onları tıraş ettirmek geldi. İlçe merkezde kuaför arkadaşla görüştüm. Sonra da kendisini alıp mahallemizde bulunan evleri gezmeye başladık. Mahalle sakinlerinin evlerini çat kapı ziyaret edip, tıraşı gelen öğrencilerimizi tespit edip tıraş ettirdik. Ayrıca onların heyecanlarına ortak olmak için kendilerine kalem, açacak ve silgi hediye ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Hisarcık, Muhtar, Erciş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün başladı! Artık her yıl güncellenecek
09:14 Barcelona, Samuel Umtiti'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı
09:14 Fransa Lig 1 Takımı Nice, Teknik Direktörlük Görevine Francesco Farioli'yi Getirdi
09:09 Barcelona, Samuel Umtiti'nin sözleşmesini feshetti
09:09 Farioli Nice ile anlaştı! İlk kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak
09:01 Yok artık sokağa aslanlar salındı iddiası! Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi
08:57 Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi
08:30 Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti
08:26 Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti
02:07 Fransa'da protestoları bastırmak için zırhlı araçlar devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 09:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement