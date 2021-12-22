Muhtar Zafer Deşek, "Dünya Döndükçe Cengiz Başkanımız Başımızda Dursun" - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Zafer Deşek de, "Dünya döndükçe Cengiz Başkanımız başımızda dursun. Hizmetleri nedeniyle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesinden geçen derede 500 metre temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağı içinde biriken çöp ve toprak malzeme temizlenerek sağlıklı su akışı için düzgün bir yapı oluşturuldu.

"Bugüne kadar mahallemizde 10 kilometre dere temizlik çalışması yapıldı"

Mahalle Muhtarı Zafer Deşek, "Bugüne kadar mahallemizde 10 kilometre dere temizlik çalışması yapıldı. MASKİ sayesinde tarım arazilerimiz koruma altına alındı. Yapılan koruge boru montajları ile yol geçişlerimiz güvenli hale getirildi. Dünya döndükçe Cengiz Başkanımız başımızda dursun. Hizmetleri nedeniyle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.