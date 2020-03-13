Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2) - Son Dakika
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Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDISosyal medyada terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenince düzenlenen operasyonda evinde kalaşnikof piyade tüfeği ile gözaltına alınan Çanakçı Mahallesi muhtarı Metin B.

Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenince düzenlenen operasyonda evinde kalaşnikof piyade tüfeği ile gözaltına alınan Çanakçı Mahallesi muhtarı Metin B., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
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