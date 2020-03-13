Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2) - Son Dakika

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Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDISosyal medyada terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenince düzenlenen operasyonda evinde kalaşnikof piyade tüfeği ile gözaltına alınan Çanakçı Mahallesi muhtarı Metin B.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenince düzenlenen operasyonda evinde kalaşnikof piyade tüfeği ile gözaltına alınan Çanakçı Mahallesi muhtarı Metin B., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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