Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması - Son Dakika

Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması

6 saat önce

Malatya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması, System.String[]

Malatya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği gerekçesiyle aralarında bir mahalle muhtarının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.


Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı ile serbest bırakılırken, mahalle muhtarı M. B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:38 Kaynak: İHA
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