Muhtara Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı
1 saat önce
SİVAS'ta köy muhtarı Y.K., tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
SİVAS'ta köy muhtarı Y.K., tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şarkışla
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gürpınar
köyü mevkisinde durumundan şüphelenilen Y.K. yönetimindeki bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada 52 adet tarihi niteliği olan eser ele geçirildi. Gemerek
ilçesinde bir köyün muhtarı olduğu öğrenilen Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Sivas
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: DHA
Yolculuk 1 Saat 45 Dakikaya İniyor! 6 Yıldır Yapımı Süren Gebze-Halkalı Hattında Sona Gelindi
Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok