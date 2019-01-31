Son Dakika Haberleri: Muhtara Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı

Muhtara Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı

1 saat önce

SİVAS'ta köy muhtarı Y.K., tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Muhtara Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı, System.String[]
SİVAS'ta köy muhtarı Y.K., tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. 

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar köyü mevkisinde durumundan şüphelenilen Y.K. yönetimindeki bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada 52 adet tarihi niteliği olan eser ele geçirildi. Gemerek ilçesinde bir köyün muhtarı olduğu öğrenilen Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

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