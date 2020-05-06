Muhtardan 600 çocuğa bayramlık giysi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir mahalle muhtarı, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 600 çocuğa bayramlık giysi dağıttı.



Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat, ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Hayırsever iş adamları tarafından toplanan yardımlarla elde edilen giysi ve ayakkabılar, muhtarlık binasında ihtiyaç sahibi 600 çocuğa teslim edildi.



Ramazan Bayramı öncesi çocukları mutlu etmek istediklerini söyleyen Neşnat, "Zor süreç yaşıyoruz ve mahallemizdeki sıkıntısı olan insanlar bizim yanımıza geliyor. Bu kapsamda kendi ikili ilişkilerimizi kullanarak mahallemizdeki dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram sevinci yaşatmak istedik. Bundan dolayı çocuklarımızı muhtarlık binamıza getirerek baştan aşağı giydirdik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ