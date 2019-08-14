Son Dakika Haberleri: Muhtardan ağaç yangınına tepki
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Muhtardan ağaç yangınına tepki

1 saat önce

Karabük'te bir mahalle muhtarı, çocuklar tarafından yakıldığını iddia ettiği ağacı sosyal medyasından yayınlayarak tepki gösterdi.

Karabük'te bir mahalle muhtarı, çocuklar tarafından yakıldığını iddia ettiği ağacı sosyal medyasından yayınlayarak tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.
Site içindeki bazı çam ağaçlarının yandığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz ise sosyal medya hesabından ağaçların yanmasını canlı yayınlayarak duruma tepki gösterdi.
Çocukların attığı torpillerden yangının çıktığını iddia eden Yavuz, ailelerden çocuklarına sahip çıkmalarını istedi ve ağaçların kolay yetişmediğini söyledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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