Muhtardan alkışlanacak hareket - Son Dakika

Muhtardan alkışlanacak hareket

17.10.2020 09:36

Muhtardan alkışlanacak hareket Yaşlılar ayakta beklemesin, sosyal mesafeye uysun diye muhtarlığın sandalyelerini sokağa çıkardı Bursa'da yaşlıların ayakta beklemesine gönlü razı olmayan mahalle muhtarı, sağlık ocağının önüne sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sandalyeler yerleştirdi.

Muhtardan alkışlanacak hareket

Yaşlılar ayakta beklemesin, sosyal mesafeye uysun diye muhtarlığın sandalyelerini sokağa çıkardı

BURSA - Bursa'da yaşlıların ayakta beklemesine gönlü razı olmayan mahalle muhtarı, sağlık ocağının önüne sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sandalyeler yerleştirdi.

Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nin muhtarı Ferhat Sarman, herkes tarafından alkışlanacak bir uygulamaya imza attı. Muhtarlığın yanında bulunan Yiğitler Edebali Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen vatandaşlar, hem sosyal mesafeye uymuyor, hem de ayakta bekliyordu. Bu meseleye çare arayan Sarman, gerekli yerle dilekçe yazdı. Hem bekleme alanı, hem de üzerinin yağmur ve soğuktan korunması için yardım bekleyen Sarman'ın aklına kullanmadığı muhtarlıktaki sandalyeler geldi. Sağlık merkezi çalışanları ile birlikte sosyal mesafe kuralına uygun dizilen sandalyeler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Korona virüs ile hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini belirten Ferhat Sarman, "Sağlık merkezimiz çok yoğun oluyor. İnsanların yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uymadığını gördüm. Yıldırım Belediyesi'ne dilekçe yazdım. Olumlu dönüş yaptılar. Ancak bu zaman zarfında insanların ayakta ve sosyal mesafe kurallarına uymadan beklemelerine gönlüm razı olmadı. Muhtarlığın sandalyelerini sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde koyduk. Şimdilik güneşin altın kalıyorlar. Ama en azından sosyal mesafeye uyup ayakta beklemiyorlar" dedi.

Sosyal medyaya fotoğraflar düşünce diğer kurumlardan da hem yardım için, hem de örnek bir davranış olduğu için tebrik telefonları aldığını ifade eden Sarman, "Kısa bir sürede buranın üzerini kapatırsak, insanlar sağlık ocağına geldiğinde sağlıklı bir ortamda beklemiş olurlar" şeklinde konuştu.

Muhtarın yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar ise, en kısa zamanda bu meselenin çözüleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Muhtardan alkışlanacak hareket
Muhtardan alkışlanacak hareket
Muhtardan alkışlanacak hareket
Muhtardan alkışlanacak hareket

Yiğitler Mahallesi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtardan alkışlanacak hareket - Son Dakika

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