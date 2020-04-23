Muhtardan çocuklara faytonlu, palyaçolu kutlama - Son Dakika

Muhtardan çocuklara faytonlu, palyaçolu kutlama

Mersin'de bir mahalle muhtarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan çocuklara, faytonlu, palyaçolu ve hayvan kostümleri içerisindeki gösteri gruplarıyla moral verdi

MERSİN - Mersin'de bir mahalle muhtarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan çocuklara, faytonlu, palyaçolu ve hayvan kostümleri içerisindeki gösteri gruplarıyla moral verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla yurt genelinde sade bir törenle kutlanırken, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar ise evden çıkamayan çocuklar için farklı bir etkinlik düzenledi. Dindar, gönüllülerden oluşan faytonlu ekip, palyaço ve külkedisi kıyafetlerinden oluşan gösteri ekibi ile ara sokaklarda gösteri düzenleyerek balkona çıkan çocukları eğlendirdi. Ekibi ile birlikte mahalle sınırları içerisinde cadde cadde, sokak sokak dolaşan muhtar Dindar, grubu ile birlikte müzik eşliğinde gösteri yaparak, günlerdir evlerinden çıkamayan çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Apartmandaki vatandaşlar da renkli görüntüler sunan muhtar ve ekibine balkonlarından eşlik etti.

Çocukların, ülkenin geleceği olduğunu söyleyen muhtar Mehmet Dindar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz büyük bir çınarız. Çınar olarak köklerimiz çok sağlam, çocuklarımız da bu çınarın dalları. Şu an çok kötü zamanlar geçiriyoruz ama eminim ki, bu kötü günler geçecek. 23 Nisan'da çocuklarımızı eğlendirmek adına böyle bir organizasyon tertipledik. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Aldığımız tepkilerden dolayı da çok mutluyum" dedi.

Bugün bu anlamda sosyal bir çalışma yapmak istediklerini kaydeden Dindar, "Dört duvar arasında kalan, psikolojik olarak etkilenen çocuklarımızı en azından bir nebze de olsa rahatlatmak istedik. Bugün onların bayramı. Çocuklarımızı palyaço ve çeşitli kostümlerle eğlendirmek istedik. Onlara balon dağıttık, şeker dağıttık. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.