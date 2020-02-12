Muhtardan çocukların ellerinden telefonu düşürten uygulama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtardan çocukların ellerinden telefonu düşürten uygulama - Son Dakika

Muhtardan çocukların ellerinden telefonu düşürten uygulama

6 saat önce

Edirne'de, Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, muhtarlık binasını adeta kütüphaneye çevirdi.

Muhtardan çocukların ellerinden telefonu düşürten uygulama, System.String[]

Edirne'de, Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, muhtarlık binasını adeta kütüphaneye çevirdi. Muhtar Özgünden, kitapları okuyup getiren ve özetini anlatan çocuklara hediyeler veriyor.


Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, İHA'ya yaptığı açıklamada, önceleri sadece çocuklara yönelik hikaye kitaplarına sahip olduklarını ancak envanterlerinin günden güne artmasıyla 7'den 70'e bütün mahallelinin kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi.


"Çocukların ellerinden telefonlar düştü"


Muhtar Özgünden, anne ve babalarda çok olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, "Tabii telefonlar artık akşamları evlerde bırakılmaya başlanmış. Kitap okuyorlar. 'Mutlaka özetini çıkarıp, gidip hediyemi almam lazım' diye ufak çocuklarla evlerde sohbetler dönmeye başlamış. Aileler çok memnun, çocukların ellerinden telefonların düştüğünü söylüyorlar" dedi.


"Kitap okuma alışkanlığı aileden başlar"


Mahalle sakinlerinden Macide Böbek de "Bütçesi olmayan bütün çoluk çocuk bu şekilde okuyabiliyor. Kitap alışkanlığı da aileden geliyor. Tabii aile de kitap okunuyorsa, bir çocuk zaten kitap okur. Muhtarımızı tebrik ediyoruz. Mahallemiz için çok güzel bir şey oldu" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Umurbey, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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