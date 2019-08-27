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Muhtardan Cumhurbaşkanına davet

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Ovacık Köyü Muhtarı Abdulmecit Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mektup yazarak kendisini evinde ağırlamaya davet etti.

Muhtardan Cumhurbaşkanına davet, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Ovacık Köyü Muhtarı Abdulmecit Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mektup yazarak kendisini evinde ağırlamaya davet etti.


Samsat ilçesine bağlı Ovacık Köyü Muhtarı Abdulmecit Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağını o nedenle de kendisine mektup yazarak gönderdiğini vurguladı.


Muhtar Abdulmecit Ertan mektubunda, "Çok değerli cumhurbaşkanım ben 31 Mart seçimlerinde Samsat- Ovacık Köyüne muhtar olarak seçildim. Daha önceden takip ettiğimde 3 ayda bir muhtarları kendi evinizde ağırladınız. Bende bununla aşırı derecede gurur duydum. Sizinle iftihar duyuyoruz, sağ olun, var olun. Bende Türkiye Cumhuriyetinde bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. Siz saygı değer cumhurbaşkanımızı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi evime davet ediyorum. Bu davetimi kırmayıp yoğun programınıza rağmen evimize teşvik ederseniz beni, köyümü, ilçemi ve ilimi dünyanın en mutlu insanı etmiş olursunuz" sözlerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:44 Kaynak: İHA
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