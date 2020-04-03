Muhtardan Ege şivesiyle 'evde kalın' uyarısı: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtardan Ege şivesiyle 'evde kalın' uyarısı: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz - Son Dakika

Muhtardan Ege şivesiyle 'evde kalın' uyarısı: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz

7 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kırsal Osmanbükü Mahallesi Muhtarı Ali Şahin (52), koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları evde kalmaları için Ege şivesiyle anons yaparak, uyardı.

Muhtardan Ege şivesiyle 'evde kalın' uyarısı: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kırsal Osmanbükü Mahallesi Muhtarı Ali Şahin (52), koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları evde kalmaları için Ege şivesiyle anons yaparak, uyardı. Muhtar Şahin'in bu anonsu köylüleri tebessüm ettirdi.

İncirliova ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki 388 hane, 1035 nüfuslu kırsal Osmanbükü Mahalle Muhtarı Ali Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde alınan kararı pek çok kez anons yaparak köylülere duyurdu. Ancak, bazı kişilerin uyarılara aldırış etmediğini fark etti. Anonslara köylülerin dikkatini çekebilmek için Şahin, bu defa farklı bir yol izledi. Şahin, bu defa Ege şivesiyle "65 yaş üstü olup bunla zaten dışarı çıkmıycaklaya. Maaş alcak olcaklar da, beni bilgi verip ben de Kaymakamlığıla irtibata geçip, görevli köy imamı ve okul müdürümüzle bankadan çekilip kendilene paraları teslim edilcek. Yoksa virüs belasının geçmesini bekleyeceler. Gerçi ne zaman geşceğini Allah biliya. Bankaya kendi başınıza gideseniz, töbe olsun jandarma polis kolunuzdan tuta 392 lira cezayı basa. ya biz sizden paramı isteyoz. Görevimizi yapayoz. Günledir anons edip, duruyom. İste dinlesiniz, iste dinlemezsiniz. Dinleseniz rahat edesiniz. Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz. Töbe olsun cenazenize bile gelen olmaz. Benden söylemesi. Daha ne diyem garii" diye anons yaptı. Muhtar Şahin, bu anons ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Anonsun ardından Muhtar Şahin, telefon ve mesaj yağmuruna tutuldu. Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı görevliler de mahallede 65 yaş ve üstü sokağa çıkamayan vatandaşların maaşlarını bankadan çekerek kendilerine teslim etti. Mahallede yaşayanlar, anonsun faydalı olduğunu söyledi.

'SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM'

Muhtar Ali Şahin, "Sosyal medyada buna benzer bir iki örnek gördüm. Daha dikkat çekici olacağını düşünüp, böyle bir girişimde bulunup, Ege şivesiyle anonsu yaptım. Anonsun ardından olumlu tepkiler aldım. Telefonlar ve mesajlar gelmeye başladı. Anonsu, kendi, yöresel şive olmadan yaptığımda bu kadar dikkat çekmiyordu. Değişiklik işe yaradı. Herkes, Ne oldu?' Ne var?' diye sorup, neden böyle anons yaptığımı öğrenmeye çalıştı. Koronavirüs, sadece ülkemizin değil bütün dünyanın başına musallat oldu. Allah'ın izniyle biz bu virüsün üstesinden elbirliğiyle geleceğimize eminim" dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Emekli maaşını evinde alan Mustafa Demirhan (71), "Muhtarımız her konuda elinden geldiği kadar anlatıp, uyarılarda bulunuyor. Daha ne isteyelim. Ayağımıza kadar emekli maaşımızı çekip getiriyor, alışverişimizi yapıyorlar" dedi.

Muhterem Kulsever (49) da muhtar Şahin'in anonsun çok hoşlarına gittiğini belirtip, "Kendi şivemizle yaptı ve herkesin dikkatini çekti. Anonstan hastalığın kötü olduğunu ve uzak durulması gerektiğini iyice anladık. Yöresel şiveyle olması da duymak istediğimiz şekilde olduğu için bize daha bir sıcak geldi" diye konuştu.

Mesut Kuzu (50), "Mahallemizde, Valilik ve kaymakamlıktan sık sık anonslar yapılıyor. Ancak, muhtarımız tarafından yapılan son anons çok ayrıydı. Farklı olması nedeniyle hem çok dikkat çekti hem de hoşumuza gitti. Çünkü, anons bizim yöresel dilimizle yapılmıştı. Egeliyiz ve kendimize özgü bir şivemiz var. O şiveye uygun bir anons oldu. Bu anonsun uzun yıllar geçse unutulmayacağını düşünüyorum" dedi.


Koronavirüs, Ali Şahin, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:49 Kaynak: DHA

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