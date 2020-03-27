Muhtardan 'evde kal, ekmeğin bizden' kampanyası - Son Dakika

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Muhtardan 'evde kal, ekmeğin bizden' kampanyası
7 saat önce
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahalle muhtarı Ahmet Çelik, korona virüs ile mücadele kapsamında 'Evde kal, ekmeğin bizden' kampanyası başlattı.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahalle muhtarı Ahmet Çelik, korona virüs ile mücadele kapsamında 'Evde kal, ekmeğin bizden' kampanyası başlattı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara evde kalmaları koşuluyla 'evde kal, ekmeğin bizden' kampanyası başlatan Orta Mahalle muhtarı Ahmet Çelik, mahallenin gençlerinden oluşturduğu Vefa Destek Grubu aracılığıyla bütün evlere ücretsiz ekmek dağıttı.
Ekmek götürdüğü her eve evde kalmanın hayati önem taşıdığını anlatan Orta Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, evde kalan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:03 Kaynak: İHA
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