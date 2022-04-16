Muhtardan ihtiyaç sahiplerine lokantada ücretsiz iftar - Son Dakika

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde görev yaptığı Düğmeciler Mahallesi'nde bir lokantayla anlaşan muhtar Süleyman Özcan, burada ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz iftar yapmasını sağlıyor.

Muhtar Özcan, Eyüpsultan'ın tarihi mahallerinden Düğmeciler'de göreve gelir gelmez seçim vaatlerinden biri olan "etkin sosyal muhtarlık" projesini uygulamaya başladı. Yaşlı, engelli, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahiplerine öncelik veren Özcan, mahallesindeki vatandaşların her türlü derdine derman bulmaya çalışıyor.

Özcan, maaş çekmekten ilaç almaya, hastaneye götürmekten kamu kurumlarındaki işlerini halletmeye, market ve pazar alışverişi yapmaktan ayni ve nakdi yardımda bulunmaya kadar yaşlı ve engelliler için farklı hizmetleri yerine getiriyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de belirli aralıklarla uygulanan sokağa çıkma sınırlaması sırasında da bu hizmetlerini sürdüren Özcan, mahalledeki yaşlıların ve testi pozitif çıkanların alışverişlerini uzun süre kurduğu ekiple yaptı.

Ramazanın gelmesiyle sosyal çalışmalarını artıran Özcan, ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını tek tek çalarak onlara gıda ve para yardımında bulunuyor.

Mahallede kendisi gibi gönüllü aza heyeti, imamlar, kamu görevlileri ve komşularıyla çalışmalarını yürüten Özcan, vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmede hem mahallesinde yaşayan hem de sosyal medyadan kendisini takip eden hayırseverlerden destek alıyor.

İftarın masraflarını mahalledeki bir hayırsever karşılayacak

Muhtar Süleyman Özcan, işten geç çıktığı için evinde yemek yapmaya vakit bulamayan ihtiyaç sahibi bir mahallelinin talebi üzerine bu ramazanda farklı bir çalışma daha başlattı.

Mahallesindeki bir lokantayla anlaşan Özcan, başta ihtiyaç sahipleri ile iftarda evine yetişemeyenlere, ücretsiz yemek imkanı sağlıyor. Muhtardan kaşeli ve imzalı kart alan herkes bu lokantaya giderek istediği 4 çeşit yemek ve tatlıyı seçebiliyor.

"Gıda, market kartı ve nakit para dağıtımlarına hızlı bir şekilde başladık"

Muhtar Özcan, AA muhabirine, bu ramazanda da hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Hem sosyal medya kanallarından hem de diğer yollarla varlıklı insanlara ulaşarak mahallesindeki ihtiyaç sahiplerinin durumlarını ilettiklerini anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Ramazan başlamadan hayırseverlere ulaşarak 'Bakın biz buradayız.' dedik. Ramazandan 2-3 gün önce dağıtımlarımıza başladık. Gıda, market kartı ve nakit para dağıtımlarına hızlı bir şekilde başladık. Şu ana kadar 460 hanemize ulaşmış durumdayız. Bu ramazan çok bereketli geçiyor. 280 gıda kolisi yaptık. Nakit yardımı olarak da 100 bin lirayı geçmişiz. Hayırseverleri nakit parayı dağıtmaları için muhtarlığa davet ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları hayırseverler destekliyor."

Mahallenin sokaklarında gezmeyi "Ar-Ge" çalışmasına benzeten Özcan, bu yıl başlattıkları ücretsiz iftar uygulamasının da böyle bir gezinti sonrasında ortaya çıktığına dikkati çekti.

"Ramazan sonuna kadar bu çalışma devam edecek"

Özcan, ramazanın ilk günü teravih çıkışında mahalledeki bir vatandaşın iftar konusunda destek istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sorunları sokakta görüyoruz ve sokakta çözüyoruz. Teravih çıkışında bir vatandaşımız 'Muhtarım bir problem var. Ben çalışıyorum, akşam iftara 20 dakika kala eve gelebiliyorum. Yemek yapıp iftara yetiştiremiyorum. Çocuklar da mağdur oluyor. Belediye çadırında, Eyüpsultan dışından da çok insan geldiği için yer bulamıyorum.' dedi. Bu da bize dert oldu. 'Yarın seni arayacağım.' dedim. Mahallemizde ikamet eden esnaf lokantası sahibi arkadaşımızla konuştuk. Onun da katkısıyla böyle bir çalışma başlattık. Kartvizitlerime kaşe basıyorum, vatandaşlarımıza veriyoruz. O kağıdı, kartı lokantaya teslim ediyorlar. Yine bir hayırseverimizin desteğiyle yapacağız bunu. Günde 10-12 kişi burada iftarını yapıyor. Ramazan sonuna kadar bu çalışma devam edecek. Esnaf arkadaşımızın desteğiyle bu yemeğin fiyatını 50 lira olarak belirledik."

Özcan, mahalledeki yetim çocuklara ve onların ailelerine yönelik çalışmalarının devam edeceğini anlattı.

"Lokantadan ve muhtarımızdan da çok memnunuz"

Çalışmanın başlamasına vesile olan Metin Sarı, akşamları geç geldiği için iftar hazırlayamadığını muhtar Özcan'a ilettiğini ifade etti.

Özcan'ın bir gün sonra kendisini arayıp mahalledeki lokantaya yönlendirdiğini aktaran Sarı, "İş yerim Esenyurt'ta, Eyüpsultan'a gelmek 19.30'u buluyor. Onun için muhtarımızla konuştum. O da önce eşiyle konuşmuş, sonrasında lokantayla görüşmüş ve bize bu lokantayı ayarladı. Muhtarlıktan ilk önce fiş alıyoruz. Ramazanın ikinci gününden bu yana burada iftar açıyoruz. 10 gündür burada yemek yiyorum. Yemekler çok güzel, et yemekleri çıkıyor. Nezih bir ortam. Lokantadan ve muhtarımızdan da çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yemek yiyenlerden Emre Özkan, "Muhtarımıza buradan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel bir proje. Yemekler güzel. çok beğendim" dedi.

"Her akşam geliyoruz"

Mehmet Gezen, bu uygulama sayesinde sorun olmadan oruçlarını açabildiklerini söyledi.

Muhtar Özcan'a teşekkür eden Gezen, "Yemeklerimiz çok güzel. İşten geç çıkan, trafikte kalanlar için yemek yapmak sorun oluyor. Muhtarımız böyle bir çalışma yaptı. Her akşam geliyoruz. 4-5 çeşit yemek çıkıyor. İstediğimizi seçebiliyoruz." diye konuştu.

Lokanta sahibi Mustafa Güney de Özcan'ın öncülüğünde böyle bir çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Böyle bir uygulamaya ihtiyaç vardı. Çünkü bu yönde aşırı istek vardı. Kendisinden Allah razı olsun. Bize gelenleri muhtarlığa yönlendiriyoruz, onlar da fiş veriyor. Biz de fiyatlarda indirim yaptık." dedi.