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Muhtardan kaplıca tatili hediyesi

6 saat önce

Kütahya'nın Simav Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ören tarafından, kura ile üç aileye kaplıca tatili hediyesi verildi.

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Kütahya'nın Simav Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ören tarafından, kura ile üç aileye kaplıca tatili hediyesi verildi.


31 Mart mahalli idareler seçimi sonunda Yeni Mahalle Muhtarı olarak seçilen Ören, 'Söz verdik yapıyoruz' diyerek, mahalle halkından kura ile belirlenen 3 kişiyi aileleriyle birlikte Eynal Kaplıcaları'nda misafir edeceklerini ifade etti.


Muhtar Ören, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler öncesinde Yeni Mahalle halkına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Simav Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile yaptığımız koordineli çalışmalar ile mahallemize yapılması planlanan hizmetleri yakından takip ediyoruz. Mahalle halkına verdiğimiz kaplıca tatili sözü için azalarımızın katılımıyla kura çekimi yaptık. Mahalle sakinlerimizden Erkan Uysal, Hayrettin Sarıkaya ve Nurullah İpek adlı vatandaşlarımızı, Eynal Kaplıcaları'nda 21-25 Aralık tarihleri arasında misafir edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Yeni Mahalle, Kütahya, Simav, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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