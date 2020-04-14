Muhtardan köy girişinde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyü girişinde muhtar tarafından "koronavirüs denetim alanı" oluşturuldu.

Muhtar Kasım Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mücadeleye destek olmak amacıyla oluşturduğu alanda, köye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, onlara geliş nedenlerini soruyor.

Vefa Sosyal Destek Grubuna da destek veren Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaşayan vatandaşlarla böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Köydeki vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda anons yaptıklarını anlatan Balcı, "Köyümüzün girişi çok işlek bir yol olduğu için gelen giden çok oluyor. Bu giriş çıkışları kontrol altına almak için çalışma başlattık. Bunun yanında seyyar satıcı ve satış amaçlı gelenlere girişleri yasakladık." dedi.

Amaçlarının köyü salgından korumak olduğunu kaydeden Balcı, "Biz tedbirlerimizi alalım dedik. Bu hastalığı köyümüze sokmayacağız. İnşallah bu hastalık ülkemizin üzerinden gider ve refaha kavuşuruz." diye konuştu.