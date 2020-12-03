Muhtardan köylülerine sosyal medyadan korona isyanı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır Köyü'nde korona virüs tedbirlerine uyulmamasına tepki gösteren muhtarın sosyal medyada isyanı gündem oldu.

200 kişinin yaşadığı Bıldır köyünde 3'üncü korona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine köy muhtarı İsmail Özer sosyal medyadan isyan etti.

Köy halkının bulunduğu sosyal medya grubundan köy halkının ev ziyaretlerine devam ettiğini dile getiren muhtar Özer, son çare olarak insanların dikkatini çekmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

"Su mu çıktı evinizde, davul çaldık olmadı mehteran bölüğü mü getirsek "

Muhtarın paylaşımı şöyle ise, "Korona korona korona. Koptu geliyor kardeşim. Herkes korusun kendini. 3'üncü vaka da geldi daha da yazmam. Su mu çıktı evinizde bir oturmanız yerinize. Anama gideyim agama gideyim nenemde karantina olayım ne diyeyim bilemem ki davul çaldık olmadı mehteran bölüğü mü getirsek acep belki anlaşılır mesele." - EDİRNE