Son Dakika Haberleri: Muhtardan Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Muhtardan Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramı

59 dakika önce

Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy örnek bir sosyal projeye imza attı.

Muhtardan Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramı, System.String[]
Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy örnek bir sosyal projeye imza attı. Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy, Mahallesinde bulunan camilerde ve kuran kurslarında yaz kurslarına katılan öğrencilere dondurma dağıttı.

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy, "Birlik beraberliğimizi geliştirmek, camilerimizi çocuklara sevdirmek maksadıyla mahallemizde bulunan 5 cami ve 4 kuran kursunda, her gün birinde olmak üzere, tamamında eğitim gören bin 670 öğrencimize dondurma ikram ettik. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahalle Muhtarlığı olarak sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi. Çocuklar kurs çıkışında kendilerine ikram edilen dondurmaları alarak sevinç yaşadı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:49 Kaynak: İHA
Yenidoğan, Talas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtardan Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]