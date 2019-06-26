Muhtardan Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramı
59 dakika önce
Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy örnek bir sosyal projeye imza attı.
Talas Yenidoğan
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:49 Kaynak: İHA
Mahalle Muhtarı Adem Atasoy örnek bir sosyal projeye imza attı. Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy, Mahallesinde bulunan camilerde ve kuran kurslarında yaz kurslarına katılan öğrencilere dondurma dağıttı.
Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy, "Birlik beraberliğimizi geliştirmek, camilerimizi çocuklara sevdirmek maksadıyla mahallemizde bulunan 5 cami ve 4 kuran kursunda, her gün birinde olmak üzere, tamamında eğitim gören bin 670 öğrencimize dondurma ikram ettik. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahalle Muhtarlığı olarak sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi. Çocuklar kurs çıkışında kendilerine ikram edilen dondurmaları alarak sevinç yaşadı. - KAYSERİ
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