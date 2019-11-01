Muhtardan mahalle sakinleri mutlu eden etkinlik

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahalle Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyonla mahallede ikamet edenler Çanakkale'yi gezme fırsatı buldular.



Milas'ın Menteş Mahallesi Muhtarı Bayram Arıcı, mahallesinde ikamet edenlere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.



3 gün süren ve 44 mahalle sakininin katılımıyla gerçekleşen organizasyon ile şehitlik, Gelibolu Yarımadası, Truva Atı maketi ve kent içi gezildi.



Benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde de gerçekleştirileceğini belirten Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı, "gezimize katılanların büyük bir bölümü ilk kez Çanakkale'yi yakından görme fırsatı buldu. Katılamayanlar için önümüzdeki süreçlerde yeniden turlarımız olacak. Çanakkale'nin dışında Anıt Kabir, Mevlana ve Batum turlarımız da olacak" dedi. - MUĞLA