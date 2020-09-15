Muhtardan mahalleliye ücretsiz maske - Son Dakika

İslahiye ilçesinde bir mahalle muhtarı mahallesindeki vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda ücretsiz maske dağıtıyor.

Aydınlık Mahallesi muhtarı Yakup Kaya, gazetecilere, televizyonda izlediği bir görüntüden etkilenerek çalışmalara başladığını dile getirdi.

Bu kapsamda standartlara uygun 5 bin adet maske temin ettiğini ve vatandaşlara dağıtmaya başladığını anlatan Kaya, "Amacımız koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek, kurallara uyulmasını sağlamak. Lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. İnşallah hep birlikte bu virüsü yeneceğiz." dedi.

Elindeki maske bittiğinde yeniden sipariş vereceğini aktaran Kaya, maske talebi için kendilerine ulaşan herkesin yardımına koştuklarını kaydetti.

Mahalle sakinleri ise muhtarı yaptığı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti.