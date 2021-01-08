Muhtardan MASKİ'ye teşekkür - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde yürüttüğü çalışmalarda sona geldi. Yapılan çalışmalar ile ilgili sosyal medya üzerinden MASKİ'ye teşekkür dileklerini ileten Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, MASKİ sayesinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacaklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü altyapı çalışmaları ile mahallelerin sıkıntılarına son veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde çalışmalarına başlanan bin 700 metrelik içme suyu döşeme hattı çalışmalarında sona gelindi. Konu ile ilgili önceki gün sosyal medya platformu üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlayan Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, "MASKİ ekiplerimizce geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan içme suyu hattı döşemelerinde sona gelindi. Çok şükür kısa bir süre sonra sağlıklı ve kesintisiz içme suyumuza kavuşacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA