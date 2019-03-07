Muhtardan Mezarlık Kapısını Çalan Hırsızlara Tepki: "Diriye Saygınız Yok, Ölüye Saygınız Olsun"
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı İshakça Mahallesi Mezarlığının kapısı çalındı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesine bağlı İshakça Mahallesi Mezarlığının kapısı çalındı. Hırsızlara tepki gösteren mahalle muhtarı, "Diriye saygınız yok, ölüye saygınız olsun" dedi.
"Mezarlık kapısının yerinde olmadığı" şeklinde aldığı duyum üzerine mezarlığa giden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, mahalle mezarlığının yaya giriş kapısının çalındığını belirtti. Olaya tepki gösteren Temurtaş, "Bunların ölüye bile saygıları yok. Bu kapıyı çalan arkadaşlar direği ile beraber almışlar. Menteşelerinden sökememiş. Betonu kırmış, almış. Dese ki muhtar benim karnım aç. Ben cebimden para vereyim yeter ki bu şekilde bu şeyleri yapmasınlar. Bir insanın ölüye saygısı olması lazım. Yazık günah. Bunlar da bir milli servet. Bu kapılar korunsun diye, hayvanlar girmesin diye yapıldı. Gel ben senin karnını doyurayım, cebine para da koyayım" dedi.
Muhtar Temurtaş, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını bildirdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:10 Kaynak: İHA
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