Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti - Son Dakika

Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti

6 saat önce

MANİSA'da, mahalle Muhtarı Adem Sevi, 20 kilometre mesafedeki kırsal mahalleden bir kamyonet kar getirip, ilkokul bahçesine döktürdü.

Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti, System.String[]

MANİSA'da, mahalle Muhtarı Adem Sevi, 20 kilometre mesafedeki kırsal mahalleden bir kamyonet kar getirip, ilkokul bahçesine döktürdü. Kar topu oynayan öğrenciler keyifli anlar yaşarken, Muhtar Sevi ise "Onlar istesin, biz her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, mahalleye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Burhan Mahallesi'nden bir kamyonet kar getirerek, Yenipazar İlkokulu'nun bahçesine döktürdü. Bahçedeki karı gören yaklaşık 50 öğrenci, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, okula kar getirmesini şöyle anlattı: "Mahallemizdeki okulda eğitim gören çocuklarımız uzun yıllardır kara hasret. Beni her gördüklerinde 'Muhtar amca bize kar getir' diyorlardı. Hatta birkaç gün önce yine okulumuzda eğitim gören öğrencilerden biri ailesi ile evime gelip bizi ziyaret etti. Birçok bölgede kamyonlarla kar getirildiğini gördüğünü belirtip, aynı çalışmayı mahallede de yapmamızı istedi. Çocuklarımızın bu isteğini kıramadım. Bir kamyonet kiralayıp, yanıma aldığım bir arkadaşla Burhan Mahallesi'ne gittik. Kamyonete küreklerle kar yükledik. Ardından da getirip okul bahçesine döktük. Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk, yorgunluğumuza değdi. Onlar istesin, biz her şeyi yapmaya hazırız."


Yenipazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı
Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali

Son Dakika Haberleri
23:48 İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek - Son Dakika
23:48 "Futbolda şike kumpası" davası - Son Dakika
23:45 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:41 Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:40 ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 23:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]