Muhtardan örnek bir hizmet - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Cereller Mahallesi muhtarı İsmail Uluyol, sağlık konusunda mahallesinde örnek bir hizmet başlattı.



Muhtar İsmail Uluyol, sosyal medya hesabından telefon numarasını yazarak yağtığı açıklamada, "Mahallemizde hastaneye gidip gelmekte zorluk çeken vatandaşlarımıza, engelli çocuklar ve yaşlılar için özel aracım sürekli hizmetlerindedir. Gece yarısı da olsa beni telefon numaramdan arayabilirler ve onları hastaneye hiç bir karşılık beklemeden götürüp getirmeye hazırım. Vatandaşlarımıza her konuda hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu. - KÜTAHYA