Son Dakika Haberleri: Muhtardan örnek davranış
Son Dakika Güncel Haber

Muhtardan örnek davranış

1 saat önce

Manisa'da kendisini insanlara hizmete adayan muhtar, onlarca çocuğu her gün spor salonuna götürerek mahalle sakinlerinin önemli bir sorununa daha çare olmaya çalışıyor.

Muhtardan örnek davranış, System.String[]
Manisa'da kendisini insanlara hizmete adayan muhtar, onlarca çocuğu her gün Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonuna götürerek mahalle sakinlerinin önemli bir sorununa daha çare olmaya çalışıyor.

Aynı zamanda Türkiye Brahma Kulübü Başkanlığına da devam eden Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi Muhtarı Emrah Bilgi, mahalledeki 28 çocuğu spor aktivitelerini yerine getirebilmeleri için kendi aracıyla her gün götürüp, geri getiriyor.

"Zorluklara katlanacağız"

Geçimini genellikle çiftçilikle sağlayan 2800 nüfuslu mahallede spor aktivitesi yapacak yer olmadığı için, çocukların spor çalışmalarına katılabilmeleri amacıyla bu işi kendine görev edinen Selimşah Mahallesi Muhtarı Emrah Bilgi, "Malesef mahallemizde çocuklarımızın spor ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği imkanları bulunmuyor. Biz de bu ihtiyaca duyarsız kalamayarak, eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini çok önemsediğim çocuklarımızı Manisa Gençlik Hizmnetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan wushu, kunfu spor merkezine kendi aracımla götürüp getirmeye çalışıyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, onların sosyal ve kişisel gelişimi için bu tür zorluklara katlanacağız" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri memnun

Muhtar Bilgi'nin gösterdiği fedakarlıklardan oldukça memnun olan mahalle sakinleri de muhtarlarının; mahallelinin tüm sorun ve beklentilerini, imkanlarını zorlayarak karşılamaya çalıştığını söyleyerek kendisine teşekkür etti. - ANKARA
Şehzadeler, Türkiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:24:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtardan örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]