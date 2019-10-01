Muhtardan örnek davranış

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, bir zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti.



Eskişehir'de Hüseyin Alparslan isimli mahalle muhtarı örnek bir davranışa imza attı. Muhtar Alparslan mahallesinde hizmet veren zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti. Konuyla ilgili konuşan Alparslan, "Engelli arabamızı getirdik ve farkındalık oluşturmak istedik. Tekerlekli sandalyeyi rehabilitasyon merkezine hediye ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR