Son Dakika Haberleri: Muhtardan örnek davranış
Son Dakika Yaşam Haber

Muhtardan örnek davranış

18 dakika önce

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, bir zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti.

Muhtardan örnek davranış, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, bir zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti.


Eskişehir'de Hüseyin Alparslan isimli mahalle muhtarı örnek bir davranışa imza attı. Muhtar Alparslan mahallesinde hizmet veren zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti. Konuyla ilgili konuşan Alparslan, "Engelli arabamızı getirdik ve farkındalık oluşturmak istedik. Tekerlekli sandalyeyi rehabilitasyon merkezine hediye ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Alparslan, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonu yüz tanıma kilidi sebebiyle açamayan kadın, sevgilisini sokak ortasında yere yatırdı
Babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedenine bakıp gözyaşı döktü Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtardan örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]