MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI - Son Dakika
Üye Girişi

MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI

31.05.2022 10:14

KARADENİZ Bölgesi'nde halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık' çiçeği, yaz ayları ile birlikte Gümüşhane'de yeniden açtı.

KARADENİZ Bölgesi'nde halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık' çiçeği, yaz ayları ile birlikte Gümüşhane'de yeniden açtı. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilen endemik tür şakayıkın daha hassas korunması için herkese çağrıda bulundu.

Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarında açan ve 'ayı gülü' olarak da bilinen 'şakayık' çiçeği, bu yıl da kendini gösterdi. Bölgede 2 bin metreye kadar yetişen koyu pembe renkteki çiçekler, koruma altında bulunuyor. Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki mesire alanında açan şakayık çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, endemik bir bitki olması nedeniyle türün daha hassas korunmasını istedi. Ay, 'Sağlık sektöründe faydası olduğunu biliyoruz. Endemik bir bitki olması demek, her yerde bulunmadığı anlamına geliyor. Sağlık sektörünün de faydalandığı çiçeğin korunmasını istiyoruz. Yetkililerin de bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz' diye konuştu.

Ünal Bayrak ise 'Karadeniz'in belirli bir kesiminde görüldüğünü biliyorum. Şakayık'ın açtığı bir bölge ise Gümüşhane'dir. Bu nedenle kendimizi şansı hissediyorum. Gümüşhaneliler olarak bu şansın yanı sıra şakayık gülünü korumak noktasında gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz' dedi. (DHA)

MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI
MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI
MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI
MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yükseköğretim Kalite Kurulu, KTÜ'ye 'tam akreditasyon' verdi Yükseköğretim Kalite Kurulu, KTÜ'ye 'tam akreditasyon' verdi Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu
Kaynak: DHA

Karadeniz Bölgesi, Karşıyaka, Gümüşhane, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement