MUHTARDAN 'ŞAKAYIK'I DAHA HASSAS KORUYALIM ÇAĞRISI

KARADENİZ Bölgesi'nde halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık' çiçeği, yaz ayları ile birlikte Gümüşhane'de yeniden açtı. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilen endemik tür şakayıkın daha hassas korunması için herkese çağrıda bulundu.

Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarında açan ve 'ayı gülü' olarak da bilinen 'şakayık' çiçeği, bu yıl da kendini gösterdi. Bölgede 2 bin metreye kadar yetişen koyu pembe renkteki çiçekler, koruma altında bulunuyor. Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki mesire alanında açan şakayık çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, endemik bir bitki olması nedeniyle türün daha hassas korunmasını istedi. Ay, 'Sağlık sektöründe faydası olduğunu biliyoruz. Endemik bir bitki olması demek, her yerde bulunmadığı anlamına geliyor. Sağlık sektörünün de faydalandığı çiçeğin korunmasını istiyoruz. Yetkililerin de bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz' diye konuştu.

Ünal Bayrak ise 'Karadeniz'in belirli bir kesiminde görüldüğünü biliyorum. Şakayık'ın açtığı bir bölge ise Gümüşhane'dir. Bu nedenle kendimizi şansı hissediyorum. Gümüşhaneliler olarak bu şansın yanı sıra şakayık gülünü korumak noktasında gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz' dedi. (DHA)