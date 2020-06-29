Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı - Son Dakika

Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü'nde önceki gece elektrik ve telefon hatlarının birbirine değmesi sonucu çıkan yangın sonrası Muhtar Muhittin Karabulut yetkililere yatırım çağrısı yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü'nde önceki gece elektrik ve telefon hatlarının birbirine değmesi sonucu çıkan yangın sonrası Muhtar Muhittin Karabulut yetkililere yatırım çağrısı yaptı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut 36 yıl önce yapılan enerji ve telefon hatlarının yangınlara sebep olduğunu ve hatların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Elektrik hatlarının yenilenmesi için birçok kez talepte bulunduklarını aktaran Karabulut "Ben ve civar köylerdeki muhtar arkadaşlarımız yetkilileri defalarca uyardık. Elektrik direkleri eskimiş ve çoğu yıkılıyor. Aynı şekilde telefon hatları da çok eski. İki gün önce gece elektrik kabloları ile telefon hatlarının birbirine değmesiyle kısa devre yaptı ve yangın çıktı. Yangına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi'nin ve vatandaşlarımızın imkanları ile söndürüldü. Jandarma, elektrik ve telefon kurumu yetkilileri de gelerek rapor tuttular. Bu sefer söndürdük ve şükürler olsun can kaybı yaşanmadı. Ancak bu durum bizi çok korkutuyor. Elektrik hatlarımız 1984 yılında yapılmış ve o günden sonra hiçbir yenileme yapılmamış. Hatların geçtiği ağaç direkler çürümüş, çoğu da yıkılmış vaziyette duruyor. En ufak bir yağmur çisele, ufak bir rüzgar esse elektrikler kesiliyor. Elektrik direkleri ve hatların değiştirilmesi için gerekli yerlere dilekçelerimizi yazdık ve taleplerimizi ilettik. Ancak yatırım programına alınmadı. Yazdığım dilekçeye yatırım için sınır değerlerinin altında olduğu şeklinde yanıt verilmiş. Sınır değeri neye göre ölçülüyor? İlla burada can mı yanması lazım? Korku içerisinde yaşıyoruz. İlgili kurumlardan acilen bu hatlar için önlem almalarını ve gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz. Köyümüzde ve civar köylerde eskiyen elektrik hatları yüzünden üzücü bir durumun yaşanmasını istemiyoruz" dedi.


Muhtar Karabulut, köyündeki elektrik hatlarının yenilenmesi için gitmesi gereken ve müracaat edilmesi gereken her yere gideceğini belirterek, yetkililerden de duyarlı olmasını beklediğini söyledi. - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]