Son Dakika Haberleri: Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda

40 dakika önce

Niğde'de köy muhtarını bıçaklayan şahıs dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda, System.String[]
Niğde'de köy muhtarını bıçaklayan şahıs dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yeşilburç köyünde yaşayan K.M. (30), gün içerisinde muhtar C.T.'yi (47) arayarak akşam evrak almaya geleceğini söyledi. Akşam saatlerinde alkollü olarak muhtarlık binasına gelen gelen K.M., muhtar C.T.'den evrakları aldığı sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle K.M. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen K.M., muhtar C.T. ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.M., muhtarı karın bölgesinden bıçakladı. Kargaşa esnasında yere düşen K.M. başını betona çarptı. Her iki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

K.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı 'Sihir yapıyorum' diyerek 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi 4. kattan düşen sevgilisinin başında ağlayan genç tahliye edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]