Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda
40 dakika önce
Niğde'de köy muhtarını bıçaklayan şahıs dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
'de köy muhtarını bıçaklayan şahıs dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Yeşilburç köyünde yaşayan K.M. (30), gün içerisinde muhtar C.T.'yi (47) arayarak akşam evrak almaya geleceğini söyledi. Akşam saatlerinde alkollü olarak muhtarlık binasına gelen gelen K.M., muhtar C.T.'den evrakları aldığı sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle K.M. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen K.M., muhtar C.T. ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.M., muhtarı karın bölgesinden bıçakladı. Kargaşa esnasında yere düşen K.M. başını betona çarptı. Her iki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
K.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı 'Sihir yapıyorum' diyerek 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi 4. kattan düşen sevgilisinin başında ağlayan genç tahliye edildi!