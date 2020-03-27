Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
6 saat önce
Erzincan'da görülen karar duruşmasında, köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzincan'da görülen karar duruşmasında, köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde geçtiğimiz yıl 15 Mart tarihinde meydana gelen cinayet ve yaralama olayının karar duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada Muhtar Behsat Çakmak'ı av tüfeğiyle öldürüp yanındaki çoban Muhammet Nuri'yi yaraladığı belirtilen tutuklu sanık Batuhan Coşar, toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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