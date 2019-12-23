Muhtarı sokak ortasında öldüren şüphelinin üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muhtarı sokak ortasında öldüren şüphelinin üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Son Dakika

Muhtarı sokak ortasında öldüren şüphelinin üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam 19.43'te meydana gelen olayda öldürülen, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ın katil zanlısı O.B. her yerde aranıyor.

Muhtarı sokak ortasında öldüren şüphelinin üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam 19.43'te meydana gelen olayda öldürülen, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ın katil zanlısı O.B. her yerde aranıyor.


Olayın kan davasından kaynaklanmış olduğu ve muhtar Bal'ın O.B. tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması adına geniş çaplı çalışma başlattı. Çevre illere şüphelinin eşkalini ve kimlik bilgilerini bildiren polis ekipleri, şahsın Gürcistan'a kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak Sarp Sınır Kapısı'na da haber verdi. Şahsın sahte kimlik kullanabileceğini de ihtimaller içerisinde tutan polis, O.B.'nin sınır kapısı harici güzergahları kullanarak yurt dışına kaçma ihtimaline karşı Borçka ve Macahel jandarma ekiplerine de bilgi verildi.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmada, O.B.'nin üzerine kayıtlı 47 cep telefonu hattı tespit etti. O.B.'yi yakalamak için MOBESE güzergahlarını ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını taramaya alan polis ekipleri, şahsın kaçma ihtimali olan her yerde kırmızı alarma geçmiş durumda.


Araklı Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı'nda 19.43'te meydana gelen olayda, 5 kurşunun hedefi olan Beyler Bal öldürüldü. Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı olan ve Araklı'da ikamet ettiği öğrenilen Beyler Bal, yediği kurşunların ardından olay yerinde hayatını kaybetti. - TRABZON

Gümüşhane, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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