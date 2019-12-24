Muhtarı vuran şahsı güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarı vuran şahsı güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika

Muhtarı vuran şahsı güvenlik kamerası görüntüledi

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki akşam sokak ortasında silahla vurularak öldürülen muhtar Beyler Bal'ın katil zanlısının olay yerinin yakınlarında görüntüleyen güvenlik kameralarından O.B. olduğu tespit edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki akşam sokak ortasında silahla vurularak öldürülen muhtar Beyler Bal'ın katil zanlısının olay yerinin yakınlarında görüntüleyen güvenlik kameralarından O.B. olduğu tespit edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı'nda 22 Aralık Pazar günü akşam 19.43'te meydana gelen olayda, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal (61), kendisine sıkılan 5 kurşunun hedefi olmuş ve sokak ortasında öldürülmüştü.

Cinayet mahallindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasında yapılan incelemede, maktulün kan davalısı O.B. (33)'nin uzun bir süre olay yerinde beklediği tespit edildi. Kamera kaydında yapılan incelemede, şahsın kimliğinin kesin olarak O.B. olduğu, cinayeti işlemeden yaklaşık 45 dakika önce olay yerine gelerek maktulün aracına yakın bir noktada pusu kurduğu ve volta atarak beklediği anlaşıldı.

Olayın yaşanmasının hemen ardından, cinayetin bir numaralı şüphelisi olduğu gerekçesiyle O.B.'yi yakalamak için kırmızı alarma geçen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı dahil çevredeki illere şahsın kimlik ve eşkal bilgilerini dağıtmış, tüm birimleri haberdar etmişti.

Muhtar Beyler Bal'ı vuranın O. B. olduğunun anlaşılmasının üzerine, cinayetin iç yüzünün kan davası olduğu ihtimali de kuvvetlenmiş oldu. 31 Mayıs 2017 yılında yine Araklı'da yaşanan olayda, O.B.'nin piyanistlik yapan ağabeyi Volkan Bal (32), muhtar Beyler Bal'ın kardeşi Yusuf Bal (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Her iki tarafın da akraba olduğu olayda, tutuklanan Yusuf Bal, yargılandığı Trabzon 1. Ağız Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Geçmişte iki taraf arasında yaşanan olayı göz önünde bulunduran emniyet güçleri, O.B.'nin cinayeti ağabeyinin intikamını almak için gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

O.B.'yi yakalama çalışmalarını titizlikle yürüten Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE ve güvenlik kameralarındaki incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

(İHA)

Muhtarı vuran şahsı güvenlik kamerası görüntüledi

Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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