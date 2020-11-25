Muhtarın aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Muhtarın aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti
25.11.2020 11:14
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir muhtarın kullandığı aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir muhtarın kullandığı aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi Muhtarı Mustafa A.(47) idaresindeki 55 KH 029 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Çolakoğlu'na (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çolakoğlu, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolakoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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