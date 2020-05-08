Muhtarın başlattığı kampanya takdir topladı - Son Dakika

Muhtarın başlattığı kampanya takdir topladı

Sepette gıda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

VAN - Van'ın merkez İpekyolu İlçesinde görevli Muhtar Yunus Dilmaç, başlattığı "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" kampanyasıyla herkesin takdirini topladı.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini zorunlu olarak kapatmak zorunda olan ve ya gündelik çalışanların gıda talepleri doğrultusunda harekete geçen İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, örnek bir çalışmaya imza attı. Dilmaç, "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla muhtarlık önüne bıraktığı sepetle gıda ihtiyacı olan mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Mahallede imkanı olan sakinler gıda sepetine katkıda bulunurken, ihtiyacı olanlarda kimse görmeden ihtiyacı olan gıdayı alabiliyor.

"Kimse görmeden ihtiyaçlarını karşılıyorlar"

Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, korona virüsü tedbirleri doğrultusunda iş yerinin zorunlu olarak kapatan ve gündelik çalışan vatandaşlara katkıda bulunmak için böyle bir uyguma başlattıklarını belirtti. İmkanı olan sakinlerin sepete katkıda bulunmalarını, ihtiyacı olanların ise çekinmeden ihtiyaçlarınca gıda malzemesi almasını isteyen Muhtar Dilmaç, "Korona virüs kapsamında gündelik olarak çalışan ve ya zorunlu olarak işyerlerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız gıda ihtiyaçlarını bize bildirmekteydiler. Bizlerde bu çerçevede bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerimizin sepetimizde habersiz bir şekilde kimse görmeden faydalanmalarını sağlamak istedik. Mahalle sakinlerimizden imkanı olanlar sepetimize katkıda bulunuyorlar. Süreçten etkilenen vatandaşlarımız da kimse görmeden ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi

Her dönem güzel olan yardımlaşmanın Ramazan ayında daha da önemli olduğunu ifade eden Levent Öndül isimli vatandaş ise mahalle sakini olarak başlatılan kampanyayı desteklediklerini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)