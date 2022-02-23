Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

23.02.2022 12:48
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşılmış, araziye gömülen ceset ekipler tarafından çıkarılmıştı.

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşılmış, araziye gömülen ceset ekipler tarafından çıkarılmıştı. Olayla ilgili gözaltında bulunan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, önceki 3 gün önce düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Bahçeci'nin canız bedeni, önceki gün Koruyucu köyündeki arazide gömülü halde bulundu. Ceset, yapılan çalışmalar ile çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı

Kızılay Mahallesi, Cinayet, Elazığ, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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