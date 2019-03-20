Muhtarın Dikkati, Felaketi Önledi...(2)

Giresun'un Alucra ilçesinde tarımsal alanları sulamak amaçlı yapılan 'Alucra Göleti'nde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından meydana gelen sızıntıyı fark ederek büyük bir tehlikeyi önleyen Karabörk muhtarı Ali Kocaman yaşananları anlattı.

Giresun'un Alucra ilçesinde tarımsal alanları sulamak amaçlı yapılan 'Alucra Göleti'nde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından meydana gelen sızıntıyı fark ederek büyük bir tehlikeyi önleyen Karabörk muhtarı Ali Kocaman yaşananları anlattı.



Alucra Göleti'nde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından meydana gelen sızıntının fark edilmesinin ardından 2 milyon metreküp su tahliyesi yapılarak risk ortadan kaldırıldı. İlçeye bağlı Karabörk köyünün muhtarı Ali Kocaman'ın köyden geçen derenin debisinin yükseldiğini fark edip göleti kontrol etmesi sonucu bir felaketi önledi. Muhtarın yetkililere haber vermesiyle yetkililer tarafından başlatılan çalışmalar sonucu 4 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan göletten 2 milyon metreküp su tahliye edilerek risk ortadan kaldırıldı.



Su sızıntısını fark edip yetkililere haber vererek facianın önüne geçen Karabörk Köyü Muhtarı Ali Kocaman, sızıntıyı nasıl fark ettiğini anlattı. Köyde gezindiği sırada köprü üzerinden geçerken suyun yükseldiğini ve normal bir durum olmadığını sezdiğini kaydeden Kocaman, "Derenin bayağı yükseldiğini gördüm ve göletten dolayı olacağını düşündüm hemen gölete gittim. Normal yerden değil suyun göletin altından aktığını gördüm ve hemen yetkililere bildirdik. Dere yatağına yakın olan mahallemizde 2 gün boyunca tedbir amaçlı evleri boşaltılmasını istedi vali bey bizde insanlara tebliğ ettik kaymakam bey ile ve şu anda normale döndü sıkıntıyı atlattık" dedi.



"Şu an kule seviyesinde su tehlike bitmiştir" diyen Kocaman yetkililerin kendisine 2-3 geç kalınması durumunda sıkıntılı bir sürece girilmiş olabileceğini ifade ettiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra DSİ mühendisleri yetkililer gereğini yapacak. Tehlikenin gerçekten büyük olduğu söylediler. Yetkililer 'Bir iki gün daha geç kalınmış olsaydı köyü bırakın Alucra olarak zor duruma düşebilirdik' dediler" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

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