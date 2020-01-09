Muhtarın dil sürçmesi Erzurum Valisi Okay Memiş ve salondakileri güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarın dil sürçmesi Erzurum Valisi Okay Memiş ve salondakileri güldürdü - Son Dakika

Muhtarın dil sürçmesi Erzurum Valisi Okay Memiş ve salondakileri güldürdü

6 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesindeki toplantıda söz alan muhtarın, talebini anlatırken dil sürçmesi sebebiyle Erzurum Valisi Okay Memiş'e "Vali bey size bir talimatım olacak.

Muhtarın dil sürçmesi Erzurum Valisi Okay Memiş ve salondakileri güldürdü, System.String[]

Erzurum'un İspir ilçesindeki toplantıda söz alan muhtarın, talebini anlatırken dil sürçmesi sebebiyle Erzurum Valisi Okay Memiş'e "Vali bey size bir talimatım olacak." şeklinde konuşması hem Memiş'i hem salondakileri güldürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Erzurum Valisi Memiş, Pazaryolu ve İspir ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda taleplerini dile getirmek için söz alan Pınarlı Mahallesi Muhtarı Erhan Yaşar'ın "Vali bey size bir talimatım olacak." diye konuşmaya başlaması, hem salondakilerin hem de Memiş'in gülmesine neden oldu.

Vali Memiş, Yaşar'ın talebini dinledikten sonra, "Tüm muhtarlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Biz size ağalık değil hizmet etmeye geldik." dedi.

Yeni yılın ilk günlerinde muhtarların taleplerini dinleyen ve muhtarlara tek tek söz hakkı veren Memiş, onların isteklerini not ederek sorunların en kısa zamanda çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıda muhtarlara seslenen Memiş, İspir'in Karadeniz'e açılan kapı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İspir, sadece Erzurum'da değil Türkiye'de bilinen, girişimci, tüccar ruhu gelişmiş ve batıya da göç vermiş önemli bir ilçedir. Şu anda nüfusu az olmasına rağmen yazın nüfusu 5 katına çıkıyor. 50 yıl önce buradaki köylerimizin yolları o dedelerimiz, kaymakamlarımız, valilerimiz tarafından kazma küreklerle yapıldı. "

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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