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Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu - Son Dakika

Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu

23.11.2021 14:58
Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu

SİVAS merkeze bağlı Yazıbaşı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan'ın yola düşürdüğü tabancayı, otomobiliyle geçen sürücü buldu.

SİVAS merkeze bağlı Yazıbaşı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan'ın yola düşürdüğü tabancayı, otomobiliyle geçen sürücü buldu. Çağırılan polis ekipleri çalışma yaparken bölgeye gelen Erdoğan'a silahı tutanakla teslim edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana geldi. Kent merkezinden 34 DZJ 791 plakalı aracıyla havalimanına giden Enver Türkoğlu, yol kenarında tabanca fark etti. Aracını durduran Türkoğlu, polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tabancanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra tabancayı düşürdüğünü fark edip bölgeye gelen Yazıbaşı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, polislere ruhsatlı silahın kendisine ait olduğunu söyledi. Erdoğan, "Oğlumla buradan köye gidiyorduk. Benim uykum geldi. Oğluma aracı kullanmasını istedim. İnip yan koltuğa geçerken düşürmüşüm. Bir vatandaş da geçerken görmüş sağ olsun. Emniyetteki arkadaşlardan teslim aldım" dedi.

Polis ekiplerinin tuttuğu tutanağın ardından tabanca muhtar Erdoğan'a teslim edildi.


Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu
Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu
Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu
Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu

Yüksel Erdoğan, Polis, Sivas, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu - Son Dakika
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