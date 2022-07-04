Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesinde Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak'ın evine 2 şüpheli tarafından ateş açıldığı belirlendi. Şans eseri kimsenin evde olmadığı esnada gerçekleşen saldırıda evdeki bazı eşyalara mermi isabet ederken, jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kaynak: İHA

Yaşar Adak, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muhtarın evine silahlı saldırı - Son Dakika

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