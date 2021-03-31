Bu muhtarın gözleri Van kedisini andırıyor - Son Dakika

Bu muhtarın gözleri Van kedisini andırıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle muhtarı olan Mahmut Bozkurt, Van kedisi gibi renkli gözleri nedeniyle ilgi görüyor. Muhtar her gittiği yerde ilgi odağı oluyor.

Nizip'e bağlı Günaltı Mahallesi'nin muhtarı Mahmut Bozkurt'un, bir gözünün kahverengi, diğer gözünün ise mavi olması nedeniyle görenleri şaşırtıyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Bozkurt, gözleri nedeniyle doktor doktor dolaştıklarını ama herhangi bir hastalık teşhisi konulmadığını ifade etti. Gözlerinin annesinin hamile olduğu dönemde sık sık baktığı bir resim nedeniyle gözlerinin renkli olabileceğini vurgulayan Bozkurt, gittiği her yerde ise farklı renklerdeki gözleri nedeniyle ilgi görüyor. Seçimlerde muhtarlığı kazanmasında renkli gözlerinin faydasını gördüğünü savunan Bozkurt, seçildikten sonraki süreçte de hizmet için kapısını çaldığı siyasetçiler ve bürokratlar arasında da gözleri nedeniyle kendisine yakın bir bu özelliğiyle mahallede çok sevildiğini ve 2019'da yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kazandığını söyledi.

Askerlik vazifesini yaparken üst düzey komutanlarının ve ailelerinin gözleri nedeniyle kendisini görmek istediğini de anlatan Bozkurt, çevresindeki insanlar tarafından ise farklı renkteki gözlerinden dolayı Van kedisi yakıştırmasının da yapıldığını ifade etti.

Çok ilginç taleplerle de karşılaştığını anlatan Bozkurt, kimi zaman ise insanların fotoğraf çektirme talebi ile karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi.