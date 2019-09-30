Muhtarın hizmet aşkı

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Keklik (Zergil) Kırsal Mahalle Muhtarı olarak seçilen Fahri Kaya, göreve geldiği günden bugüne süren 6 ayda yaptığı hizmetlere kırsal mahalleyi baştan aşağı yeniledi.



Gecesini gündüzüne katarak çalıştığını ifade eden Keklik Mahalle Muhtarı Fahri Kaya, mahalle sakinlerimin istek ve beklentilerini tespit ederek harekete geçti. Mahalleli ile birlikte tüm ihtiyaçları tek tek gideren Muhtar Kaya, bütçe gereken işlerde ise yardım severlerin desteğini aldı. Mahallenin ihtiyaçlarını tek tek gideren Muhtar Kaya, Sulama Kanalı, Sulama Havuzu ve İçme Suyu Deposu'nun temizlenerek daha sağlıklı, daha sıhhi bir su şebekesi ile kolları sıvadıklarına vurgu yaptı.



Kaya, "Taziye Evi bakım ve Camii bakım ve onarım çalışmaları, mezarlığımızda çevre düzenlemesi yaptık. Maddi durumu iyi olmayan ailelerimize hayırseverlerin de desteği ile elimizi uzattık, onlara kucak açtık. Tüm bunların yanı sıra Mahallemizin giriş ve çıkışına güvenlik kamerası yerleştirdik" dedi.



Muhtar Kaya, hizmetlerin hayata geçirilmesinde destek veren başta mahalleli ve yardımseverler olmak üzere herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP