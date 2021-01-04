Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi

04.01.2021 17:57
Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş'ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş'ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Karakaş ve annesinin durumları ise ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda ile birlikte Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde yaşayan annesi Fatma Karakaş'ı ziyarete geldi. Yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş'ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş'ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızın cenazesinin yarın Uşak'ta toprağa verileceği öğrenildi. - UŞAK

Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi

Ercan Karakaş, Kütahya, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu         
17:54
Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan "Trabzonspor" yazısını kaldırdı         
17:47
Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı         
17:35
Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri         
17:23
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş         
15:24
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti         
14:44
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 18:08:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei