Muhtarın motosikletini böyle çaldılar - Son Dakika
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Muhtarın motosikletini böyle çaldılar

14.10.2022 12:30

Hatay'da muhtarın 50 bin lira değerindeki motosikleti iş yerinin önünden çalındı.

Hatay'da muhtarın 50 bin lira değerindeki motosikleti iş yerinin önünden çalındı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 408 Evler Mahallesi Muhtarı Şakir Varlıbaş'ın iş yerinin bulunduğu sokağa gelen bir kişi, muhtara ait 50 bin lira değerindeki motosikleti iş yerinin önünden çaldı. Hırsızın motosikletle kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhtar Varlıbaş, motosikletiyle sabah iş yerine geldiğini belirterek, "Motosikletimi sabah dükkanın önüne koydum. Tekrar eve gitmek istediğimde motorumun anahtarını elime aldım. Dışarı çıktığımda dükkanımın önünde motosikletimin olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kamerasını incelediğimde bir şahıs tarafından motosikletimin çalıştırıldığını ve üzerine binerek kaçırıldığını gördüm. Motosikletimin bulunmasını istiyorum" dedi

Güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvuran Varlıbaş, hırsızdan şikayetçi oldu.

Polis motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muhtarın motosikletini böyle çaldılar - Son Dakika

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