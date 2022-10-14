Muhtarın motosikletini böyle çaldılar

Muhtar Varlıbaş, motosikletiyle sabah iş yerine geldiğini belirterek, "Motosikletimi sabah dükkanın önüne koydum. Tekrar eve gitmek istediğimde motorumun anahtarını elime aldım. Dışarı çıktığımda dükkanımın önünde motosikletimin olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kamerasını incelediğimde bir şahıs tarafından motosikletimin çalıştırıldığını ve üzerine binerek kaçırıldığını gördüm. Motosikletimin bulunmasını istiyorum" dedi

Olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 408 Evler Mahallesi Muhtarı Şakir Varlıbaş'ın iş yerinin bulunduğu sokağa gelen bir kişi, muhtara ait 50 bin lira değerindeki motosikleti iş yerinin önünden çaldı. Hırsızın motosikletle kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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