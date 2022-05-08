Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı - Son Dakika
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Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

08.05.2022 18:13
Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavga sonrası husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavga sonrası husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde meydana geldi. İddiaya göre göçerlerin getirdiği koyun sürüsü köy muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın arazisine girdi. Koyunların arazisine girdiğini fark eden muhtar Yıldırım, göçerlere 'Burası benim arazim, izinsiz giremezsiniz' demesinin ardından göçerlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle göçerler av tüfeği ile muhtar Fahrettin Yıldırım ve yanında bulunan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge engebeli arazi olmasından dolayı yaralıları alması için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan muhtar Fahrettin Yıldırım, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen geniş çağlı çalışmanın ardından olaya karıştığı değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeğine de el konuldu.

Olay ile ilgili 9 kişi Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.

Bu arada Fahrettin Yıldırım'ın cenazesi köyünde defnedilirken, 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

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Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı HD Elazığ Karakoçan FK, ligi 11. bitirdi HD Elazığ Karakoçan FK, ligi 11. bitirdi

Fahrettin Yıldırım, Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı - Son Dakika
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