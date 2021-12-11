Muhtarın otomobili kundaklandı - Son Dakika

Muhtarın otomobili kundaklandı

KİLİS - Kilis'te, Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'un park halindeki otomobili kimliği belirsiz 2 maskeli kişi tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'un otomobili, park halinde Helvacıoğlu Mahallesi Bay Sokak üzerinde durduğu sırada kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından kundaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine yanan otomobilinin yanına gelen Muhtar Yaşar Kurt, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 79 DS 953 plakalı otomobil kısa süre içerisinde söndürüldü. Otomobilin içi tamamen yandı. Muhtar Yaşar Kurt, Gece otomobilini saat 19.00 sıralarında park ettiğini ifade ederek, "Sabah saat 05.00 sıralarında komşum benim kapımı çaldı, otomobilin yanıyor dedi, hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yanan otomobil söndürüldü, yangından önce maskeli iki kişi motosiklet ile sokağa giriyor, bir dakika sonra ayrılıyor, otomobilden alevler yükselmiş, kısa süre içerisinde polisin olayı aydınlatacağını düşünüyorum. Hasmımız yok, belki siyasi nedenler, belkide zaman zaman emniyetimiz uyuşturucu operasyonu yapıyor, muhtar olarak bizlerde eşlik ediyoruz, belki ondan olabilir, kısa sürede otomobili kundaklayanlar, bulunacağını düşünüyorum "dedi.