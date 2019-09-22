Son Dakika Haberleri: Muhtarın oynarken otomobil çarpan 3 yaşındaki oğlu öldü
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Muhtarın oynarken otomobil çarpan 3 yaşındaki oğlu öldü

1 saat önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynadığı bakkalın önünde otomobil çarpan Orta Mahalle Muhtarı Fatih Erbaş'ın 3 yaşındaki oğlu Egemen Erbaş hayatını kaybetti.

Muhtarın oynarken otomobil çarpan 3 yaşındaki oğlu öldü, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynadığı bakkalın önünde otomobil çarpan Orta Mahalle Muhtarı Fatih Erbaş'ın 3 yaşındaki oğlu Egemen Erbaş hayatını kaybetti.


Kaza, öğle saatlerinde Karpuzlu'nun Tütünlük Mahallesi Hürriyet Caddesi bulunan Orta Mahalle Muhtarı Fatih Erbaş'a ait bakkalın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Veli S. yönetimindeki 15 KB 634 plakalı otomobil, babasına ait bakkalın önünde oyun oynamakta olan 3 yaşındaki Egemen Bağış'a çarptı. Ağır yaralanan Egemen bebek, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan bebek, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.


Otomobil sürücüsü Veli S., yaşanan kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Orta Mahalle, Fatih Erbaş, Karpuzlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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