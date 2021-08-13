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Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler - Son Dakika

Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler

13.08.2021 09:45
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal tarafından 2,5 yıl önce başlatılan 'İhtiyaç yoksa, ihtiyaç vardır' projesi ile toplanan yeni ve kullanılmış kıyafetler, bugüne kadar 5 bin kişiye ulaştırıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal tarafından 2,5 yıl önce başlatılan 'İhtiyaç yoksa, ihtiyaç vardır' projesi ile toplanan yeni ve kullanılmış kıyafetler, bugüne kadar 5 bin kişiye ulaştırıldı.

Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'nin Muhtarı Sıddık Topal'ın, yaklaşık 2,5 yıl önce başlattığı 'İhtiyaç yoksa, ihtiyaç vardır' projesiyle ihtiyaç sahipleri için yeni ve kullanılmış kıyafetler, ayakkabı ve gelinlikler toplamaya başlandı. Projeye mahallede bulunan bazı kadınlar da destek verdi. Toplanan elbiselerin sayısının giderek artmasının ardından bir hayırsever, evinin altındaki bodrumu muhtar ve ekibinin kullanımına ücretsiz açtı. Bodrumda depolanan eşyalarla ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz kıyafet alabildiği bir mağaza açıldı. Mağazada toplanan kıyafetler kadınlar tarafından makinede yıkanıp ütülendikten sonra raflardaki yerini aldı.

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişiye kıyafet yardımında bulunduklarını belirten Sıddık Topal, "Giysiler temiz ise katlayarak rafa koyuyoruz, temiz değilse, yıkanıp ütülendikten sonra mağazanın raflarına yerleştiriyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlar buraya gelip bunları ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Vatandaşlarımız da oldukça duyarlı, biz duyurularımızı yaptıktan sonra Hatay'dan, İstanbul'dan ve Erzincan'dan bile bize koliler geldi. Kolilerde ayakkabılar, çocuk elbisesi, mont, gömlek, gibi ürünler var. Bunun yanında gelinliklerimiz de var. Bu gelinlikler tabii 3-4 bin lira, vatandaş geliyor bunları buradan alarak giyiyor. Daha sonra istiyorsa gelinliği kendisine biz hediye ediyoruz, istemiyorsa tekrar bize getiriyor ve başka bir ihtiyaç sahibi gelip buradan temin edebiliyor. Buraya gelen ihtiyaç sahiplerini mutlu bir şekilde evlerine gönderiyorsak ne mutlu bize. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi burada en az 300-400 çocuğu giydirdik, onlarla birlikte bizler de çok mutlu olduk" dedi.'İNSANLARI, ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR' Projede yer alan gönüllü kadınlardan Hava Yakupoğlu "İnsanları, çocukları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla gelen malzemeleri biz ayırıyoruz, bazen yıkanacaklar oluyor, biz onları kendi elimizle yıkıyoruz, ütülüyoruz getiriyoruz. Haftanın her günü, belirli saatler arasında burayı açıyoruz, sadece burası değil, ihtiyaç olan yerlere de koli yapıp gönderiyoruz" diye konuştu. '2,5 YILDA YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİYİ GİYDİRDİK' Amaçlarının mahallede kocaman bir aile olduklarını hissettirmek olduğunu belirten mağazanın gönüllü kadınlarından Esra Kudevi ise şöyle konuştu:

"Biz burada yaklaşık 2,5 yıldır hizmet veriyoruz. Yaklaşık 5 bin kişiyi genç, yaşlı, çocuk demeden giydirdik. Bu mutluluğa eriştik. Küçük çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Çocukları giydirmek en güzeli ve en önemlisi bizim için. İnsanların sevinci bize yetiyorl."


Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler
Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler

Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler - Son Dakika


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