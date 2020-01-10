Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi - Son Dakika

Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi

11 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz alınan kum, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla koya getirildi.

Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz alınan kum, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla koya getirildi.

Sit alanından kum alınması sonrası, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Koydan alınan kum kamyonlarla koya getirilerek alındığı çukura dolduruldu, plaj iş makinesiyle düzeltildi.

Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski belediye binasını otel olarak kullanmak için yaptıkları tamirat ve tadilatta kullanmak için koydan kum aldıklarını hatırlattı.

Kumun kullanmadıkları bölümünün koya getirildiğini belirten Balaban, "Bu kadar sansasyon olacağını, gürültü kopacağını bilmiyordum. Bunun için de kamuoyundan özür dilerim. Aldığımız kumları da geri getirdik. Yerine bıraktık, tesviyesini yaptık." dedi.

Koydan kum almanın yasak olduğunu bilmediğini ifade eden Balaban, aynı yerden önceki yıllarda da derenin ağzını açmak için kum alındığını, bunun izinle yapıldığını öğrendiğini söyledi.

Olay

Sit alanı Kale Koyu'ndan kum alındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmada, kumun Mecidiye Muhtarlığınca alındığını tespit etmişti.

Kumun alındığı yerde çukur alanlar oluşurken, bölgeye girilmemesi amacıyla jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilmişti.

Olay sonrası muhtar Ali Balaban hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Balaban savcılığa giderek ifade vermişti.

Ekrem Canalp, Mecidiye, Balaban, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı
Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı

Son Dakika Haberleri
14:43 İnsanlar dünyayı algılamasaydı, dünya var olmaz mıydı? - Son Dakika
14:42 ATİLLA TAŞ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
14:42 Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş - Son Dakika
14:42 Şanlıurfa Haliliye'de yeni yapılacak binalar için fidan dikme zorunluğu - Son Dakika
14:37 Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi - Son Dakika
13:50 Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
13:05 Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 14:45:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]